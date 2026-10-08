Sudtirol-Ascoli, Tomei: «Il campionato di B è una trappola continua, sarà una gara veramente dura»

ASCOLI – In vista del match tra Sudtirol e Ascoli, con calcio d’inizio in programma sabato alle ore 15:00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Francesco Tomei, spiegando quello che si aspetta dai biancoscudati.

«Ci siamo tutti per Bolzano – spiega il tecnico -. Abbiamo lavorato bene durante la sosta, sono state settimane intense per far arrivare tutti allo stesso livello, in particolar modo gli ultimi arrivati. De Pieri e Perciun sono tornati bene dagli impegni con le nazionali, sono giovani e reggono anche trasferte lunghe».





Tomei fa poi un analisi sul prossimo avversario, il Sudtirol: «Ha cambiato modo di stare in campo, con un allenatore molto bravo che conosco e so come lavora. Bisognerà stare attentissimi, dovremmo essere umili contro una squadra forte che ha entusiasmo. Sarà una gara veramente dura contro una squadra propositiva che ha valori importanti. Occhio al loro possesso palla ed alle transizioni».

Un commento poi sull’amichevole contro il Bologna svolta durante la sosta: «È stato importante e utile contro una squadra fisica, mi è servito per valutare chi ha giocato finora meno. Rimane comunque un allenamento».

E sulla formazione che scenderà in campo: «Sabato mattina avrò le idee abbastanza chiare, ma i dubbi ci sono sempre e sono contento perché vuol dire che i ragazzi mi mettono in difficoltà. Questo significa che hanno raggiunto competitività fra loro. La competitività alza i ritmi e il livello degli allenamenti. Con cinque cambi in un attimo sei chiamato in causa e devi essere pronto».

Infine, Tomei spiega come il campionato cadetto sia tutt’altro che prevedibile: «Il campionato di B è una trappola continua, è lungo, equilibrato e la classifica è molto corta, in un attimo puoi essere lassù o laggiù, bisogna concentrarsi su una partita alla volta, dando il massimo. L’errore più grande è sentirsi bravi».