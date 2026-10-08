Sudtirol-Ascoli, Tomei: «Il campionato di B è una trappola continua, sarà una gara veramente dura»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
tomei-1024x576

ASCOLI – In vista del match tra Sudtirol e Ascoli, con calcio d’inizio in programma sabato alle ore 15:00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Francesco Tomei, spiegando quello che si aspetta dai biancoscudati.

«Ci siamo tutti per Bolzano – spiega il tecnico -. Abbiamo lavorato bene durante la sosta, sono state settimane intense per far arrivare tutti allo stesso livello, in particolar modo gli ultimi arrivati. De Pieri e Perciun sono tornati bene dagli impegni con le nazionali, sono giovani e reggono anche trasferte lunghe».


Tomei fa poi un analisi sul prossimo avversario, il Sudtirol: «Ha cambiato modo di stare in campo, con un allenatore molto bravo che conosco e so come lavora. Bisognerà stare attentissimi, dovremmo essere umili contro una squadra forte che ha entusiasmo. Sarà una gara veramente dura contro una squadra propositiva che ha valori importanti. Occhio al loro possesso palla ed alle transizioni».

Un commento poi sull’amichevole contro il Bologna svolta durante la sosta: «È stato importante e utile contro una squadra fisica, mi è servito per valutare chi ha giocato finora meno. Rimane comunque un allenamento».

E sulla formazione che scenderà in campo: «Sabato mattina avrò le idee abbastanza chiare, ma i dubbi ci sono sempre e sono contento perché vuol dire che i ragazzi mi mettono in difficoltà. Questo significa che hanno raggiunto competitività fra loro. La competitività alza i ritmi e il livello degli allenamenti. Con cinque cambi in un attimo sei chiamato in causa e devi essere pronto».

Infine, Tomei spiega come il campionato cadetto sia tutt’altro che prevedibile: «Il campionato di B è una trappola continua, è lungo, equilibrato e la classifica è molto corta, in un attimo puoi essere lassù o laggiù, bisogna concentrarsi su una partita alla volta, dando il massimo. L’errore più grande è sentirsi bravi».

 

Altre notizie

b9b3b0fbda58bce0d0b1b4dd796f0049-43736-oooz0000

Cesena, Diamanti verso il Benevento: «Abbiamo tratto beneficio dalla sosta, fisicamente stiamo meglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
images

Entella-Juve Stabia, De Giorgio: «La penalità in classifica è stata un grosso peso, dobbiamo fare punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64) de giorgio

Juve Stabia, non c’è pace: altri sei mesi di amministrazione giudiziaria. Il Tribunale proroga la misura

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
lupo

Lupo: «Palermo, mancare la Serie A sarebbe un fallimento colossale. È l’annata decisiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
d'angelo spezia

D’Angelo: «Palermo davanti? Rientra nella logica, sta facendo molto bene. Bene anche il Südtirol»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
bianco

Pisa-Vicenza, Bianco: «Torniamo alla difesa a tre. La squadra è forte, ma dobbiamo dimostrarlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
ditaranto_default (1)

Cesena, Di Taranto verso l’addio: per il post spunta Mencucci

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (25) CORRADI

Sampdoria, Corradi verso l’Avellino: «Partita molto difficile, va affrontata con la massima attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
1685979875_1682871453_stadio_arezzo_o

Arezzo, al via i lavori per il nuovo stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
NESTA

Avellino, Nesta: «Dobbiamo dominare di più come nella gara contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Magnino-1-584x584

La Nazione: “Empoli-Palermo, Magnino recupera e punta a una maglia da titolare. Shpendi e Belardinelli ancora in dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
andreoletti

Il Tirreno: “Empoli-Palermo, Magnino recupera e punta a una maglia da titolare. Andreoletti prepara il 3-5-2”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026

Ultimissime

tomei-1024x576

Sudtirol-Ascoli, Tomei: «Il campionato di B è una trappola continua, sarà una gara veramente dura»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
b9b3b0fbda58bce0d0b1b4dd796f0049-43736-oooz0000

Cesena, Diamanti verso il Benevento: «Abbiamo tratto beneficio dalla sosta, fisicamente stiamo meglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo padova 2-1 (132) INZAGHI

Palermo verso l’Empoli: domani Inzaghi in conferenza stampa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
images

Entella-Juve Stabia, De Giorgio: «La penalità in classifica è stata un grosso peso, dobbiamo fare punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
WhatsApp-Image-2026-10-08-at-16.23.29-scaled

Bologna, UFFICIALE: dagli svincolati arriva Darmian

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026