Sudtirol, El Kaouakibi: «Felice per il rinnovo, stiamo crescendo tantissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

In seguito al rinnovo del suo contratto con il Sudtirol avvenuto oggi, ha lasciato alcune dichiarazione sulla firma del contratto e sul suo ruolo nella squadra il difensore del SudTirol, Hamza El Kaouakibi.

«Sono davvero felice di poter prolungare il rapporto con questa società, che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni – ha dichiarato -. Personalmente, spero di contribuire ulteriormente nel proseguire questo percorso. Sono ormai molti anni che sono qui all’FC Südtirol e a spingermi verso il rinnovo è stato proprio il fatto di conoscere profondamente l’ambiente»

E sul suo ruolo in squadra, El Kaouakibi spiega: «Credo di essere passato da quello di giovane a quello di giocatore maturo. Cerco di aiutare i compagni più giovani, ma allo stesso tempo continuo a imparare da quelli più esperti, perché ci sono giocatori che possono insegnarmi ancora molto»

Infine, il difensore confessa: «Mi sento maturato sotto molti aspetti rispetto a qualche anno fa e di questo sono felice, perché la società e i compagni mi hanno aiutato a crescere anche come persona»

