Sudtirol, El Kaouakibi: «Felice per il rinnovo, stiamo crescendo tantissimo»

In seguito al rinnovo del suo contratto con il Sudtirol avvenuto oggi, ha lasciato alcune dichiarazione sulla firma del contratto e sul suo ruolo nella squadra il difensore del SudTirol, Hamza El Kaouakibi.

«Sono davvero felice di poter prolungare il rapporto con questa società, che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni – ha dichiarato -. Personalmente, spero di contribuire ulteriormente nel proseguire questo percorso. Sono ormai molti anni che sono qui all’FC Südtirol e a spingermi verso il rinnovo è stato proprio il fatto di conoscere profondamente l’ambiente»

E sul suo ruolo in squadra, El Kaouakibi spiega: «Credo di essere passato da quello di giovane a quello di giocatore maturo. Cerco di aiutare i compagni più giovani, ma allo stesso tempo continuo a imparare da quelli più esperti, perché ci sono giocatori che possono insegnarmi ancora molto»

Infine, il difensore confessa: «Mi sento maturato sotto molti aspetti rispetto a qualche anno fa e di questo sono felice, perché la società e i compagni mi hanno aiutato a crescere anche come persona»