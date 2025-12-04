Coppa Italia: vanno al riposo sul risultato di 1-1 Bologna e Parma
Termina la prima frazione di gioco al “Dall’Ara”, nel match valevole per gli ottavi di finale tra Bologna e Parma. Primi 45 minuti che si concludono sul risultato di parità, con il proseguo dell’incontro che sarà decisivo per il passaggio del turno.
Cominciano bene il match i ducali, sbloccando al 13′ il risultato: gran passaggio filtrante di Lovik per Benedyczak, che con freddezza batte Ravaglia e firma il gol del momentaneo vantaggio. I rossoblù reagiscono andando alla ricerca del gol del pari. Al 38′ Rowe sfrutta un rimpallo all’interno dell’area e sigla il gol del pareggio. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 1-1, con la qualificazione ai quarti di finale ancora tutta da decidere