Cesena, per l’attacco occhi sulla Serie C: interesse per un giovane dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

In vista del mercato di gennaio, il Cesena è alla ricerca di rinforzi in fase offensiva da mettere a disposizione del mister Mignani. Contestualmente, il club bianconero starebbe guardando al campionato di Serie C.

Infatti, secondo quanto riportato da “TuttoCesena.it”, i romagnoli starebbero analizzando i profili di due giovani: il danese classe 2004 David Stuckler, attualmente in forze al Vicenza e già in passato seguito dal club romagnolo, e il classe 2006 Richi Agbonifo, che ha collezionato 11 presenze con l’Inter U23 in questo inizio di stagione senza mai trovare la via del gol.

 

