Coppa Italia, Bologna ai quarti: Parma ko, decide Castro

Il Bologna supera il Parma 2-1 al Dall’Ara e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. I crociati partono meglio e passano con Benedyczak, il più pericoloso nel primo tempo. Il pari rossoblù arriva allo scadere grazie a Rowe, bravo a sfruttare un errore di Trabucchi.

Nella ripresa il match resta equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, finché Castro – già due volte a segno contro il Parma in stagione – firma di testa il gol decisivo su cross di Holm. L’argentino diventa così l’incubo dei crociati e regala al Bologna l’accesso tra le prime otto della Coppa Italia.

