Pescara, Olivieri: «Contro il Bari dovremo essere perfetti»

In vista del match di lunedi 8 dicembre tra Pescara e Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul periodo della squadra e sul prossimo incontro l’esterno del Pescara, Andrea Oliveri, al momento ai box per infortunio.

«Per la squadra forse non è un bel periodo – dichiarato – ci sono passato in momenti in cui va tutto bene e altri in cui va tutto male, ma è il calcio, funziona così, però posso dire, dall’esterno, che il lavoro del mister sta dando i suoi frutti, si è vista una buona squadra anche con il Padova»

Oliveri ha poi analizzato il prossimo avversario, il Bari dell’ex tecnico Vivarini: «Loro sono in grande difficoltà, di certo sarà un ambiente difficile, ma se andremo li per cercare risultato, lo potremmo ottenere. È forse il momento perfetto per incontrare i biancorossi, ma servirà il Pescara perfetto visto nell’ultima partita»