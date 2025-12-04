Palermo, Daspo per sette tifosi rosanero in seguito ai disordini di Bolzano

In seguito ai disordini avvenuti durante l’incontro del 14 settembre 2025 allo stadio “Druso” tra Palermo e Sudtirol, sette tifosi dei rosanero sono stati soggetti a provvedimento Daspo, emessi dal questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari. Sei dei quali sono stati comminati a tifosi non residenti in Alto Adige, per azioni commesse all’interno dell’impianto sportivo.

Uno dei tifosi, dopo aver sfondato con un calcio la porta divisoria tra tribuna e settore ospiti, è stato denunciato per danneggiamento aggravato per aver causato danni alla struttura. Altri 5 di loro sono stati denunciati per scavalcamento.

Mentre, in protesta per il divieto di vendere biglietti ai residenti in Sicilia, il settimo Daspo è stato emesso per un 41enne palermitano, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità. Tutti e sette i tifosi avranno dunque il divieto di accesso a qualsiasi evento calcistico.

 

