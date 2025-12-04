Spezia, idea Verdi per gennaio

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

Simone Verdi/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Si muove in vista di gennaio lo Spezia, reduce da un inizio di stagione non dei migliori. L’intenzione della società è quella di intervenire sul mercato, per mettere a disposizione di mister Roberto Donadoni una rosa più completa con ulteriori elementi.

Secondo quanto riportato da “CittadellaSpezia”, tra le idee dei bianconeri ci sarebbe anche Simone Verdi: trequartista classe 92, fuori dai piani del Como e con contratto in scadenza a giugno. L’ex Bologna potrebbe dunque lasciare i biancoblù a costo zero.

