Il Palermo omaggia Dybala sui social: video virale, arriva la risposta della Joya

Il club pubblica un video con il trend di Emma Marrone e Dybala commenta: nostalgia rosanero alle stelle

Il Palermo torna a far emozionare i tifosi sui social dedicando un video speciale a Paulo Dybala, protagonista rosanero dal 2012 al 2015 e ancora oggi amatissimo dalla piazza. Il club ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un contenuto celebrativo utilizzando uno dei trend musicali del momento: la canzone “L’amore non mi basta” di Emma Marrone, brano tornato virale nelle ultime settimane.

Il video mostra una sequenza delle giocate più iconiche dell’argentino con la maglia numero 9 del Palermo, scatenando immediatamente l’entusiasmo dei tifosi, travolti dalla nostalgia degli anni in cui la “Joya” illuminava il Barbera.

A rendere il tutto ancora più speciale è stato il commento dello stesso Paulo Dybala, che ha risposto al post con una serie di emoticon commosse, generando migliaia di interazioni in pochi minuti. Una reazione che testimonia il legame ancora vivo tra il campione argentino e i colori rosanero.

Il video, già virale, ha raccolto migliaia di like e commenti, tra cui quelli di molte pagine dedicate al Palermo e di ex compagni dell’attaccante. Un contenuto semplice ma potentissimo, capace di riaccendere per un momento il ricordo di una delle epoche più luminose del club.