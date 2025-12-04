Muore a 29 anni durante una partita di calcetto

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

Una tragedia improvvisa ha colpito il mondo sportivo di Porto Ercole. Matteo Legler, 29 anni, direttore sportivo dell’ASD Porto Ercole, è morto dopo un malore accusato durante una partita di calcetto con gli amici. Il giovane si è sentito male improvvisamente, accasciandosi al suolo mentre giocava.

I compagni di squadra sono stati i primi a dare l’allarme e a intervenire. Legler è stato defibrillato sul campo, mentre il personale sanitario — giunto immediatamente — ha proseguito le manovre salvavita prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso di Grosseto. Dietro all’ambulanza hanno seguito il tragitto anche amici e compagni di squadra, rimasti poi in attesa in ospedale fino all’esito finale.

Nonostante il lungo tentativo di rianimazione, e le cure prestate appena arrivato in pronto soccorso, per Matteo non c’è stato nulla da fare: è deceduto intorno alle 22:30. La salma è stata poi trasferita all’obitorio, mentre la comunità locale si è immediatamente stretta attorno alla famiglia del giovane, che avrebbe compiuto gli anni a Natale e sarebbe diventato padre tra un mese.

Il dramma ha scosso profondamente Porto Ercole e il mondo sportivo del territorio. Il Comune di Monte Argentario ha diffuso un messaggio di cordoglio: «L’Amministrazione si stringe con profonda partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e alla ASD Porto Ercole, colpiti da questo doloroso lutto. L’intera comunità si unisce nel ricordo di Matteo e nella vicinanza a chi soffre per la sua perdita».

Profonda commozione anche da parte della sua società. L’ASD Porto Ercole ha pubblicato un’immagine con un cuore e la frase: «Ciao Matteo per sempre con noi», accompagnata da un messaggio che descrive Legler come «un ragazzo straordinario, appassionato, generoso e sempre disponibile con tutti».

Una perdita che lascia un vuoto immenso nel calcio dilettantistico del territorio e in un’intera comunità che oggi si raccoglie nel ricordo.

Ultimissime

Il Palermo omaggia Dybala sui social: video virale, arriva la risposta della Joya

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

Muore a 29 anni durante una partita di calcetto

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

Vasic è il giocatore del mese: il Palermo premia il talento rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

Palermo–Sampdoria, biglietti in vendita: tutte le informazioni sui prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

Palermo, intensità e finalizzazione: Inzaghi prepara la sfida di Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025