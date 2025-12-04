Muore a 29 anni durante una partita di calcetto

Una tragedia improvvisa ha colpito il mondo sportivo di Porto Ercole. Matteo Legler, 29 anni, direttore sportivo dell’ASD Porto Ercole, è morto dopo un malore accusato durante una partita di calcetto con gli amici. Il giovane si è sentito male improvvisamente, accasciandosi al suolo mentre giocava.

I compagni di squadra sono stati i primi a dare l’allarme e a intervenire. Legler è stato defibrillato sul campo, mentre il personale sanitario — giunto immediatamente — ha proseguito le manovre salvavita prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso di Grosseto. Dietro all’ambulanza hanno seguito il tragitto anche amici e compagni di squadra, rimasti poi in attesa in ospedale fino all’esito finale.

Nonostante il lungo tentativo di rianimazione, e le cure prestate appena arrivato in pronto soccorso, per Matteo non c’è stato nulla da fare: è deceduto intorno alle 22:30. La salma è stata poi trasferita all’obitorio, mentre la comunità locale si è immediatamente stretta attorno alla famiglia del giovane, che avrebbe compiuto gli anni a Natale e sarebbe diventato padre tra un mese.

Il dramma ha scosso profondamente Porto Ercole e il mondo sportivo del territorio. Il Comune di Monte Argentario ha diffuso un messaggio di cordoglio: «L’Amministrazione si stringe con profonda partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e alla ASD Porto Ercole, colpiti da questo doloroso lutto. L’intera comunità si unisce nel ricordo di Matteo e nella vicinanza a chi soffre per la sua perdita».

Profonda commozione anche da parte della sua società. L’ASD Porto Ercole ha pubblicato un’immagine con un cuore e la frase: «Ciao Matteo per sempre con noi», accompagnata da un messaggio che descrive Legler come «un ragazzo straordinario, appassionato, generoso e sempre disponibile con tutti».

Una perdita che lascia un vuoto immenso nel calcio dilettantistico del territorio e in un’intera comunità che oggi si raccoglie nel ricordo.