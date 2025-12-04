Vasic è il giocatore del mese: il Palermo premia il talento rosanero

Il Palermo celebra Aljosa Vasic, votato dai tifosi come giocatore rosanero del mese di novembre. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club, che hanno pubblicato la grafica dedicata al premio Player of the Month accompagnata dal messaggio: «Alo è stato votato miglior rosanero del mese».

Per il centrocampista classe 2004 si tratta di un riconoscimento significativo, arrivato al termine di alcune settimane particolarmente brillanti, nelle quali Vasic si è distinto per qualità, equilibrio tattico e continuità. Le sue prestazioni contro Entella e Carrarese hanno ulteriormente consolidato il suo status di elemento in forte crescita all’interno del sistema di Inzaghi.

Il premio testimonia anche l’impatto sempre più evidente del giovane serbo all’interno del progetto rosanero: intensità, coraggio nelle giocate e una maturità crescente che hanno conquistato il pubblico del Barbera e la community rosanero sui social.

Un segnale importante per Vasic, che continua a imporsi come una delle note più liete della stagione del Palermo.