Palermo–Sampdoria, biglietti in vendita: tutte le informazioni sui prezzi

Sono ufficialmente in vendita i biglietti per assistere alla sfida Palermo–Sampdoria, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma venerdì 12 dicembre alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera. Il Club invita i tifosi a raggiungere l’impianto con ampio anticipo, così da evitare attese ai varchi d’ingresso e facilitare le procedure di accesso.

I tagliandi sono acquistabili fino a esaurimento disponibilità attraverso i canali ufficiali: la pagina biglietteria del Palermo FC e tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store del Barbera.

Dal 2 dicembre 2025 è inoltre obbligatoria la registrazione al nuovo ecosistema digitale del Club per completare l’acquisto dei biglietti. Gli utenti che hanno già acquistato abbonamenti o titoli nelle stagioni precedenti potranno comunque consultarli nel proprio account Vivaticket.

Tutti i prezzi dei biglietti

Per la Centralissima il prezzo intero è fissato a 103 euro, mentre la tariffa ridotta per donne e over 65 scende a 82 euro; la stessa riduzione è prevista anche per gli under 16. Non sono disponibili riduzioni under 14 o promozioni per studenti UNIPA.

In Tribuna Centrale il biglietto intero costa 73 euro, con ridotti per donne, over 65 e under 16 pari a 57 euro, senza ulteriori agevolazioni.

In Tribuna Laterale il tagliando intero è di 48 euro, mentre donne, over 65 e under 16 pagano 40 euro. Nessuna riduzione under 14 o promo UNIPA in questo settore.

In Gradinata Inferiore il biglietto intero è venduto a 34 euro, mentre la tariffa ridotta per donne, over 65 e under 16 è di 30 euro. Per gli studenti dell’Università di Palermo è prevista una promozione a 25 euro, acquistabile soltanto presso l’Info Point dello stadio nelle date indicate.

In Gradinata Superiore il biglietto intero costa 28 euro, con ridotti per donne, over 65 e under 16 a 23 euro. Per gli under 14 il prezzo è di 14 euro, acquistabile però solo insieme a un tagliando intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale. La promo UNIPA prevede un prezzo di 21 euro.

Infine, nelle Curve il tagliando intero è di 22 euro, mentre donne, over 65 e under 16 possono acquistarlo a 18 euro. La promozione universitaria in questo settore prevede un prezzo ridotto di 16 euro. Non sono disponibili riduzioni under 14.

Settore Ospiti

La vendita del settore ospiti è al momento in attesa di indicazioni ufficiali da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore: le regole

Il titolo intero è cedibile a chiunque.

Il titolo ridotto donna può essere ceduto solo a una donna.

Il titolo over 65 solo a un over 65.

I biglietti under 16 e under 14 non sono cedibili.

La promo università non è cedibile.

Accesso allo stadio

Per entrare al Barbera nel giorno gara sarà necessario:

avere con sé un documento d’identità originale e valido;

mostrare il biglietto digitale (anche tramite smartphone) o il biglietto cartaceo acquistato nei punti vendita;

per abbonamenti e biglietti caricati su SiamoAquile Card, è necessario portare fidelity card originale + ricevuta segnaposto.