Palermo, intensità e finalizzazione: Inzaghi prepara la sfida di Empoli

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla trasferta di Empoli. La squadra di Filippo Inzaghi è tornata in campo questa mattina a Torretta per una seduta focalizzata su ritmo, intensità e finalizzazione.

Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento e al lavoro atletico leggero, i rosanero hanno svolto esercitazioni sugli sviluppi offensivi, con particolare attenzione agli attacchi alla porta e alle conclusioni da diverse zone del campo. Un blocco di lavoro mirato a migliorare verticalità, lucidità sotto rete e coordinazione tra reparti.

La seduta si è chiusa con situazioni di gioco a tema e lavoro individuale per alcuni elementi della rosa, in vista di una sfida che rappresenta un crocevia importante per la corsa dei rosanero.