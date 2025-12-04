Paolo Grillo firma con l’Athletic Club Palermo: contratto fino al 2027

L’Athletic Club Palermo annuncia l’ingaggio dell’attaccante Paolo Grillo, classe 1997, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Per il calciatore nativo di Partinico si tratta di un ritorno in città, essendo cresciuto nel settore giovanile del Palermo.

Grillo porta in dote 142 presenze in Serie C e oltre 50 apparizioni in Serie D, oltre all’esperienza in Serie B con la maglia del Cittadella. Nel suo percorso ha indossato anche le maglie di Siena, Vibonese, Sicula Leonzio, Akragas, Messina, Siracusa, Pro Vercelli, Catanzaro e, più recentemente, Reggina.

«Ho ricevuto solo feedback positivi su questa società e su questo gruppo, e questo mi ha spinto a venire qui», ha dichiarato Grillo nelle sue prime parole da nerorosa. «Quando si è presentata l’occasione non ho esitato. Questa squadra mi aveva colpito già da avversario: è quella che mi ha impressionato di più a Reggio Calabria. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister e del gruppo».

Il direttore sportivo Giampiero Clemente ha commentato così l’arrivo dell’attaccante: «Grillo è un giocatore di grande talento che arricchisce il nostro reparto offensivo. La sua esperienza potrà essere un valore aggiunto dentro e fuori dal campo».

Grillo indosserà la maglia numero 44 e sarà a disposizione di mister Ferraro già per la prossima gara casalinga contro la Vibonese.