Corona, il Pescara insiste: può essere il primo colpo di gennaio

Secondo quanto riportato da PescaraSport24.it, Giacomo Corona è tornato in cima alla lista degli obiettivi offensivi del Pescara. L’attaccante palermitano, cresciuto nel vivaio del Torino e reduce dall’esperienza al Pontedera, piace da mesi al club abruzzese e – come ribadisce ancora PescaraSport24.it – dopo i tentativi falliti dell’estate ora potrebbe davvero approdare in riva all’Adriatico con un prestito semestrale.

Il portale spiega che il veto posto da Inzaghi in estate alla sua partenza non dovrebbe più rappresentare un ostacolo. Corona, classe 2004, finora ha raccolto soltanto 86 minuti in 6 presenze, un minutaggio che lascia prevedere una sua uscita a gennaio per trovare spazio e continuità. Sempre secondo PescaraSport24.it, il Pescara ha già comunicato al Palermo il forte interesse e ha incassato anche il placet della Vigo Global Sport Service, l’agenzia che cura gli interessi del giocatore.

Corona, dunque, è considerato il profilo ideale per aprire il mercato invernale del Pescara, che dovrà intervenire con urgenza per colmare le lacune evidenziate nella prima parte di stagione. La società biancazzurra punta a due innesti immediati a inizio gennaio e, successivamente, a completare la rosa con altri ritocchi. Il giovane rosanero potrebbe essere il primo tassello dell’operazione rilancio.