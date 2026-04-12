Spezia-Mantova 0-2, D’Angelo: «Non possiamo dare la colpa alla sfortuna»

In seguito al match casalingo perso contro il Mantova, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, evidenziando le problematiche mostrate dalla sua squadra.

«La squadra fino al gol aveva mantenuto il giusto equilibrio e creato qualche situazione pericolosa – ha spiegato D’Angelo -. Il Mantova non si era mai reso pericoloso, alla prima occasione Bragantini si è reso pericoloso perché hanno quelle qualità. Nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di pareggiare e abbiamo incassato il secondo gol in modo disattento»





Il tecnico si è poi soffermato sul periodo negativi che stanno vivendo i bianconeri: «Vista la posizione di classifica al primo vento contrario prendiamo la febbre e non un raffreddore. Alla minima situazione negativa paghiamo, ma non possiamo addossare la colpa alla sfortuna. Se le cose si ripetono da tanto tempo anche strutturalmente qualcosa paghiamo»

Infine, uno sguardo al finale di campionato: «Dobbiamo provarci, mancano quattro partite. C’è scoramento in tutti, ma dobbiamo pensare di giocare al massimo perché sarebbe un delitto non provarci nemmeno»