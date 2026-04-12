Serie B: Reggiana avanti 2-0 sulla Carrarese dopo i primi 45′

La Reggiana chiude il primo tempo avanti 2-0 contro la Carrarese, dopo quarantacinque minuti giocati su ritmi alti e con diverse occasioni da entrambe le parti.
La partita si sblocca al 14’: Manuel Portanova finalizza un’azione ben costruita da Amine Bozhanaj e Momo Bertagnoli, con quest’ultimo bravo a restituire il pallone dopo uno scambio in area che vale l’1-0 granata.
La Carrarese reagisce subito e sfiora il pareggio con grande pericolosità: al 19’ Ismail Hasa colpisce il palo dopo una deviazione decisiva su una conclusione nata da palla inattiva, mentre pochi minuti più tardi arriva un’altra occasione importante sugli sviluppi di un cross di Abdoulaye Lambourde.
Proprio la Carrarese continua a spingere, ma al 29’ arriva la doccia fredda: ancora Abdoulaye Lambourde scappa sulla destra e serve un cross rasoterra perfetto per il colpo di tacco vincente di Momo Bertagnoli, che firma il 2-0 e consolida il vantaggio della Reggiana.
Una prima frazione vivace, con la Carrarese pericolosa ma poco concreta e una Reggiana cinica nello sfruttare le occasioni avute.