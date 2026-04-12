Empoli sconfitto a Padova, Caserta: «Se siamo in questa posizione è solo colpa nostra»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
caserta

L’Empoli esce sconfitto dall’Euganeo contro il Padova e il tecnico Fabio Caserta non nasconde tutta la sua delusione nel post partita.

L’allenatore azzurro ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando soprattutto la mancanza di concretezza sotto porta e gli errori ricorrenti che stanno condizionando la stagione: «Rispetto alla partita di Genova abbiamo creato più di un’occasione. Abbiamo creato 4-5 palle gol senza segnare. Commettiamo sempre gli stessi errori. Sugli episodi non siamo mai attenti e stiamo a raccontare le stesse cose da tanto tempo».


Caserta ha poi sottolineato il momento difficile e il rapporto con la tifoseria, che ha espresso contestazione dopo l’ennesimo risultato negativo: «Mancano quattro partite, la contestazione della tifoseria è giusta, se siamo in questa posizione è solo colpa nostra».

Il tecnico ha infine lanciato un appello alla squadra in vista del finale di stagione: «In questi momenti bisogna mettere da parte la maglia e deve scendere in campo prima l’uomo e poi il calciatore. Dobbiamo parlare poco e accettare le critiche, dobbiamo limare tutte le cose che sbagliamo durante la partita. Bisogna prendersi delle responsabilità. Mancano 4 partite e dobbiamo tirarcene fuori».

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