Empoli sconfitto a Padova, Caserta: «Se siamo in questa posizione è solo colpa nostra»

L’Empoli esce sconfitto dall’Euganeo contro il Padova e il tecnico Fabio Caserta non nasconde tutta la sua delusione nel post partita.

L’allenatore azzurro ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando soprattutto la mancanza di concretezza sotto porta e gli errori ricorrenti che stanno condizionando la stagione: «Rispetto alla partita di Genova abbiamo creato più di un’occasione. Abbiamo creato 4-5 palle gol senza segnare. Commettiamo sempre gli stessi errori. Sugli episodi non siamo mai attenti e stiamo a raccontare le stesse cose da tanto tempo».





Caserta ha poi sottolineato il momento difficile e il rapporto con la tifoseria, che ha espresso contestazione dopo l’ennesimo risultato negativo: «Mancano quattro partite, la contestazione della tifoseria è giusta, se siamo in questa posizione è solo colpa nostra».

Il tecnico ha infine lanciato un appello alla squadra in vista del finale di stagione: «In questi momenti bisogna mettere da parte la maglia e deve scendere in campo prima l’uomo e poi il calciatore. Dobbiamo parlare poco e accettare le critiche, dobbiamo limare tutte le cose che sbagliamo durante la partita. Bisogna prendersi delle responsabilità. Mancano 4 partite e dobbiamo tirarcene fuori».