Serie A, Orsolini firma il 2-0 nel recupero: Bologna piega il Lecce. La classifica aggiornata

Il Bologna batte il Lecce 2-0 in una gara decisa nei momenti chiave, soprattutto grazie alla solidità della squadra e alla capacità di colpire nei finali di tempo.
La partita si accende già nel primo tempo, con i rossoblù che mostrano un buon controllo del gioco e diverse occasioni create. Al 26’ arriva il vantaggio: è Remo Freuler a sbloccare il match con un colpo di testa ravvicinato che non lascia scampo al portiere, firmando l’1-0 dopo una fase di pressione costante del Bologna.
Il Lecce prova a reagire con alcune conclusioni dalla distanza e situazioni da palla inattiva, ma la difesa felsinea regge bene e concede poco negli ultimi metri. Anche il Bologna sfiora il raddoppio, colpendo una traversa con Orsolini nella stessa frazione, senza però riuscire a chiudere la gara in anticipo.
Nella ripresa il ritmo resta intenso, con numerosi cambi da entrambe le parti. Il Lecce aumenta la pressione nel finale, ma non riesce a concretizzare le occasioni create. Il Bologna invece gestisce con ordine e riparte con pericolosità.
Il gol che chiude definitivamente il match arriva nel recupero: al 90+2’ Riccardo Orsolini firma il 2-0, coronando una prestazione di grande lucidità offensiva e chiudendo i conti.
La classifica aggiornata