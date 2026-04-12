Serie A, Orsolini firma il 2-0 nel recupero: Bologna piega il Lecce. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
bol

Il Bologna batte il Lecce 2-0 in una gara decisa nei momenti chiave, soprattutto grazie alla solidità della squadra e alla capacità di colpire nei finali di tempo.

La partita si accende già nel primo tempo, con i rossoblù che mostrano un buon controllo del gioco e diverse occasioni create. Al 26’ arriva il vantaggio: è Remo Freuler a sbloccare il match con un colpo di testa ravvicinato che non lascia scampo al portiere, firmando l’1-0 dopo una fase di pressione costante del Bologna.


Il Lecce prova a reagire con alcune conclusioni dalla distanza e situazioni da palla inattiva, ma la difesa felsinea regge bene e concede poco negli ultimi metri. Anche il Bologna sfiora il raddoppio, colpendo una traversa con Orsolini nella stessa frazione, senza però riuscire a chiudere la gara in anticipo.

Nella ripresa il ritmo resta intenso, con numerosi cambi da entrambe le parti. Il Lecce aumenta la pressione nel finale, ma non riesce a concretizzare le occasioni create. Il Bologna invece gestisce con ordine e riparte con pericolosità.

Il gol che chiude definitivamente il match arriva nel recupero: al 90+2’ Riccardo Orsolini firma il 2-0, coronando una prestazione di grande lucidità offensiva e chiudendo i conti.

La classifica aggiornata

  • Inter — 72
  • Napoli — 66
  • Milan — 63
  • Juventus — 60
  • Como — 58
  • Roma — 57
  • Atalanta — 53
  • Bologna — 48
  • Lazio — 44
  • Udinese — 43
  • Sassuolo — 42
  • Torino — 39
  • Genoa — 36
  • Parma — 36
  • Cagliari — 33
  • Fiorentina — 32
  • Cremonese — 27
  • Lecce — 27
  • Verona — 18
  • Pisa — 18

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