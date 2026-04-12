Serie C, Girone B: Pontedera sconfitto dal Ravenna e retrocesso in D. La classifica aggiornata
Nel Girone B arrivano verdetti pesanti. Il Ravenna conquista una vittoria fondamentale sul campo del Pontedera (0-1) e condanna i toscani alla retrocessione in Serie D dopo 14 anni tra i professionisti.
In vetta, l’Arezzo si impone 2-0 nel derby contro il Livorno e riaggancia l’Ascoli Calcio, riaprendo completamente la corsa al primo posto.
Chiude il quadro il netto successo della Vis Pesaro, che travolge 3-0 il Carpi, confermandosi in grande forma in questo finale di stagione.
Un turno che ridisegna la classifica e accende ulteriormente la lotta sia per la promozione che per la salvezza.
- Arezzo – 74
- Ascoli – 74
- Ravenna – 70
- Campobasso – 52
- Juventus U23 – 51
- Vis Pesaro – 50
- Pianese – 46
- Ternana – 45
- Gubbio – 44
- Livorno – 40
- Guidonia – 38
- Carpi – 37
- Perugia – 37
- Forlì – 36
- Torres – 35
- Sambenedettese – 31
- Bra – 31
- Pontedera – 20
- Rimini – 0