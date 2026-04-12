Serie C, Girone B: Pontedera sconfitto dal Ravenna e retrocesso in D. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
ponte

Nel Girone B arrivano verdetti pesanti. Il Ravenna conquista una vittoria fondamentale sul campo del Pontedera (0-1) e condanna i toscani alla retrocessione in Serie D dopo 14 anni tra i professionisti.

In vetta, l’Arezzo si impone 2-0 nel derby contro il Livorno e riaggancia l’Ascoli Calcio, riaprendo completamente la corsa al primo posto.


Chiude il quadro il netto successo della Vis Pesaro, che travolge 3-0 il Carpi, confermandosi in grande forma in questo finale di stagione.

Un turno che ridisegna la classifica e accende ulteriormente la lotta sia per la promozione che per la salvezza.

  • Arezzo – 74
  • Ascoli – 74
  • Ravenna – 70
  • Campobasso – 52
  • Juventus U23 – 51
  • Vis Pesaro – 50
  • Pianese – 46
  • Ternana – 45
  • Gubbio – 44
  • Livorno – 40
  • Guidonia – 38
  • Carpi – 37
  • Perugia – 37
  • Forlì – 36
  • Torres – 35
  • Sambenedettese – 31
  • Bra – 31
  • Pontedera – 20
  • Rimini – 0

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