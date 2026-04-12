Serie C, Girone A: Trento show in dieci a Cittadella, crolla l’AlbinoLeffe. La classifica aggiornata
Giornata ricca di colpi di scena nel Girone A di Serie C, dove il Trento Calcio conquista una vittoria pesantissima espugnando il campo del Cittadella per 1-3, nonostante l’inferiorità numerica fin dal 7’. I gialloblù dimostrano carattere e qualità, trovando tre gol e consolidando così il quarto posto in classifica.
Brutta battuta d’arresto invece per l’AlbinoLeffe, travolto 3-0 dall’Ospitaletto Franciacorta. Una sconfitta pesante che complica la corsa playoff: la squadra resta al decimo posto ma vede avvicinarsi pericolosamente le inseguitrici. A due giornate dalla fine, la lotta per la zona playoff resta apertissima, con diverse squadre racchiuse in pochi punti e pronte a giocarsi tutto nel finale di stagione.
- L.R. Vicenza – 85
- Brescia – 63
- Lecco – 63
- Trento – 61
- Renate – 57
- Cittadella – 56
- Lumezzane – 52
- Alcione Milano – 51
- Inter U23 – 48
- AlbinoLeffe – 47
- Giana Erminio – 46
- Virtus Verona – 46
- Novara – 44
- Arzignano – 44
- Pro Vercelli – 43
- Dolomiti Bellunesi – 39
- Pergolettese – 37
- Virtus Verona – 24
- Pro Patria – 20
- Triestina – 12