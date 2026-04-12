Serie C, Girone A: Trento show in dieci a Cittadella, crolla l’AlbinoLeffe. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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Giornata ricca di colpi di scena nel Girone A di Serie C, dove il Trento Calcio conquista una vittoria pesantissima espugnando il campo del Cittadella per 1-3, nonostante l’inferiorità numerica fin dal 7’. I gialloblù dimostrano carattere e qualità, trovando tre gol e consolidando così il quarto posto in classifica.

Brutta battuta d’arresto invece per l’AlbinoLeffe, travolto 3-0 dall’Ospitaletto Franciacorta. Una sconfitta pesante che complica la corsa playoff: la squadra resta al decimo posto ma vede avvicinarsi pericolosamente le inseguitrici. A due giornate dalla fine, la lotta per la zona playoff resta apertissima, con diverse squadre racchiuse in pochi punti e pronte a giocarsi tutto nel finale di stagione.


  • L.R. Vicenza – 85
  • Brescia – 63
  • Lecco – 63
  • Trento – 61
  • Renate – 57
  • Cittadella – 56
  • Lumezzane – 52
  • Alcione Milano – 51
  • Inter U23 – 48
  • AlbinoLeffe – 47
  • Giana Erminio – 46
  • Virtus Verona – 46
  • Novara – 44
  • Arzignano – 44
  • Pro Vercelli – 43
  • Dolomiti Bellunesi – 39
  • Pergolettese – 37
  • Virtus Verona – 24
  • Pro Patria – 20
  • Triestina – 12

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