Padova-Empoli 1-0, Breda: «Vittoria fondamentale, la salvezza passa da qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
breda

Vittoria pesante per il Padova, che supera 1-0 l’Empoli allo stadio Euganeo grazie al gol decisivo di Bortolussi. Nel post partita, il tecnico Roberto Breda ha espresso tutta la sua soddisfazione per un successo fondamentale dopo un periodo difficile.

«Oggi ci sono tante belle notizie e sensazioni. Bisognava vincere, abbiamo superato l’Empoli ed era importante per dare un segnale dopo cinque sconfitte. Oltre che per il gruppo. Era importante anche per la curva, sentire il boato è stato bellissimo. Se prima l’Euganeo era uno degli stadi più brutti d’Italia, con questa curva diventa uno dei più belli».


L’allenatore ha poi analizzato la prestazione della squadra, sottolineando la crescita nel corso del match: «I ragazzi oggi hanno fatto una partita importante. Qualche errore all’inizio c’è stato, poi abbiamo trovato le distanze e anche la voglia di chiuderla. Abbiamo rischiato anche poco, nonostante la qualità degli avversari».

Spazio anche all’aspetto mentale e al valore del gruppo: «La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che non ci siamo pianti addosso. Abbiamo continuato sulla nostra linea. Voglio un gruppo che non trovi alibi, dobbiamo essere focalizzati sul concreto».

Infine, Breda guarda già al futuro, mantenendo alta la concentrazione: «C’è soddisfazione, ma non abbiamo ancora fatto niente. Non mi piace fare tabelle, dobbiamo solo pensare a fare più punti possibili. La salvezza passa soprattutto dalle partite in casa».

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