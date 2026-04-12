Serie B: vittoria esterna per il Mantova, Spezia battuto 0-2. La classifica aggiornata

Colpo esterno del Mantova che si impone per 0-2 sul campo dello Spezia Calcio nella gara di Serie B iniziata alle 17:15, al termine di una sfida combattuta ma decisa dagli episodi.

Dopo un avvio equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le parti, sono gli ospiti a sbloccare il match al 32’ con Bragantini, bravo ad accentrarsi dalla destra e a battere il portiere con un sinistro preciso. Lo Spezia prova a reagire con diverse opportunità, tra cui una traversa di Artistico e un grande intervento di Bardi su Mateju, ma manca la concretezza sotto porta.





Nella ripresa i liguri spingono alla ricerca del pareggio, ma il Mantova resiste con ordine e colpisce in contropiede. Al 72’ è il neoentrato Buso a chiudere i conti con un gran destro a giro dal limite che si infila sotto l’incrocio, firmando il definitivo 0-2.

Nel finale lo Spezia accusa il colpo e non riesce più a rendersi pericoloso, mentre il Mantova gestisce con sicurezza il doppio vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti preziosi.