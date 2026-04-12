Serie B: vittoria esterna per il Mantova, Spezia battuto 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
mantova

Colpo esterno del Mantova che si impone per 0-2 sul campo dello Spezia Calcio nella gara di Serie B iniziata alle 17:15, al termine di una sfida combattuta ma decisa dagli episodi.

Dopo un avvio equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le parti, sono gli ospiti a sbloccare il match al 32’ con Bragantini, bravo ad accentrarsi dalla destra e a battere il portiere con un sinistro preciso. Lo Spezia prova a reagire con diverse opportunità, tra cui una traversa di Artistico e un grande intervento di Bardi su Mateju, ma manca la concretezza sotto porta.


Nella ripresa i liguri spingono alla ricerca del pareggio, ma il Mantova resiste con ordine e colpisce in contropiede. Al 72’ è il neoentrato Buso a chiudere i conti con un gran destro a giro dal limite che si infila sotto l’incrocio, firmando il definitivo 0-2.

Nel finale lo Spezia accusa il colpo e non riesce più a rendersi pericoloso, mentre il Mantova gestisce con sicurezza il doppio vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti preziosi.

Classifica Serie B (aggiornata)
Venezia 72 pt
Frosinone 69 pt
Monza 69 pt
Palermo 65 pt
Catanzaro 54 pt
Modena 51 pt
Juve Stabia 48 pt
Cesena 44 pt
Carrarese 42 pt
Südtirol 40 pt
Sampdoria 40 pt
Avellino 40 pt
Mantova 40 pt
Padova 37 pt
Empoli 36 pt
Entella 35 pt
Bari 34 pt
Pescara 32 pt
Spezia 30 pt
Reggiana 30 pt

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