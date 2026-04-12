Palermo Women, Viscuso dopo il pari contro il Lecce: «Mancata lucidità sottoporta»

Nel post partita di Lecce Women–Palermo Women, anche la calciatrice rosanero Sofia Viscuso ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando i limiti emersi negli ultimi metri.

«Sono soddisfatta della gara che ha giocato la squadra. È mancata lucidità sottoporta, nel calcio vince chi segna e a noi è mancato proprio il gol per portare a casa l’intera posta in palio. Siamo consapevoli di dover lavorare su questo aspetto e ci alleniamo duramente per portare i dettagli dalla nostra parte».

Parole che confermano il rammarico condiviso nello spogliatoio rosanero, ma anche la determinazione a migliorare in vista dei prossimi impegni.



