Lecce Women-Palermo Women, Pipitone: «Pareggio che ci sta stretto, meritavamo di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
pipitone

Dopo il pareggio tra Lecce Women e Palermo Women, l’allenatrice rosanero Rosalia Pipitone ha analizzato la prestazione della sua squadra, esprimendo soddisfazione per l’atteggiamento ma anche rammarico per il risultato.

«Oggi avremmo meritato di ottenere qualcosa in più – ha esordito l’allenatrice rosanero – . Siamo state poco concrete davanti alla porta avversaria e questo è un aspetto su cui bisogna migliorare. La partita si è giocata in spazi molto stretti e da questo punto di vista sono molto soddisfatta dell’atteggiamento delle ragazze che hanno lottato su ogni pallone. È un pareggio che ci sta stretto, ma che portiamo a casa con la volontà di chiudere al meglio il nostro campionato».


 

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