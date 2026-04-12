Kean minaccia un influencer: bufera social sul calciatore azzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
kean

Bufera social attorno a Moise Kean nelle ultime ore, in un clima già reso teso dalla delusione per l’eliminazione dell’Italia ai rigori contro la Bosnia nello spareggio mondiale. L’attaccante della ACF Fiorentina è finito al centro delle polemiche dopo uno scontro acceso con il tipster e influencer Kristian Pengwin.

Tutto nasce da alcune critiche mosse da Pengwin durante una diretta social post-partita, in cui aveva messo in discussione la prestazione del giocatore. La risposta di Kean, però, sarebbe arrivata in privato con toni molto duri, dando il via a un botta e risposta rapidamente degenerato.


A far esplodere il caso è stata la decisione dello stesso Pengwin di pubblicare gli screenshot della conversazione su Instagram, rendendo virale la vicenda. Nei messaggi si leggono frasi aggressive e minacciose da parte dell’attaccante, che avrebbero alimentato ulteriormente le critiche nei suoi confronti.

Il gesto ha scatenato un’ondata di reazioni sui social, tra chi condanna il comportamento del calciatore e chi invece critica la scelta dell’influencer di rendere pubblica una conversazione privata. In un momento già delicato per il calcio italiano, l’episodio contribuisce ad accendere ulteriormente il dibattito su atteggiamenti, responsabilità e valori dentro e fuori dal campo.

@tuttociochemipiace Siamo alla follia! #ilpengwin #kean ♬ audio originale – GURU DEL PALLONE

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