Serie A: Bologna avanti 1-0 all’intervallo sul Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
bolo

Il primo tempo della sfida di Serie A tra Bologna e Lecce si chiude con i rossoblù in vantaggio per 1-0, al termine di una frazione intensa e ricca di occasioni.

Fin dai primi minuti, il Bologna prende in mano il controllo del gioco, mostrando una buona qualità nel palleggio e nella costruzione. Il Lecce, però, risponde con ordine e prova a rendersi pericoloso soprattutto con conclusioni dalla distanza, come quelle di Stulic e Ramadani, senza però trovare la via del gol anche grazie agli interventi attenti della difesa avversaria.


La squadra di casa cresce con il passare dei minuti e va vicinissima al vantaggio prima con Cambiaghi e poi con Orsolini, che colpisce clamorosamente la traversa al 26’. È il preludio al gol che arriva pochi istanti dopo: sugli sviluppi dell’azione, Remo Freuler è il più rapido di tutti e insacca di testa da pochi passi, portando il Bologna sull’1-0.

Nel finale di tempo il Bologna continua a spingere, guadagnando diversi calci d’angolo senza però riuscire a concretizzare ulteriormente, mentre il Lecce prova a reagire ma si scontra con una difesa ben organizzata. La prima frazione si chiude così con i padroni di casa meritatamente avanti, ma con il match ancora aperto.

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