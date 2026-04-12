Padova-Empoli 1-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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Tre punti fondamentali quelli conquistato oggi dal Padova nello scontro salvezza contro l’Empoli. Un match combattuto, deciso nel finale in favore dei padroni di casa.

Un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti ma terminato sul risultato di 0-0. Nella ripresa i biancoscudati riescono a far loro l’incontro grazie alla rete all’84’ di Bortolussi, che manda in estasi l’Euganeo.


Con questa vittoria i veneti superano in classifica l’Empoli, uscendo dalla zona play-out. Di seguito gli highlights del match:

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