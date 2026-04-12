Serie B: la Carrarese fallisce il sorpasso play-off, la Reggiana vince 2-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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La partita si sblocca al 14’: Manuel Portanova finalizza un’azione ben costruita da Amine Bozhanaj e Momo Bertagnoli, con quest’ultimo bravo a restituire il pallone dopo uno scambio in area che vale l’1-0 granata.

Al 29′ i granata trova anche la rete del raddoppio:  Abdoulaye Lambourde scappa sulla destra e serve un cross rasoterra perfetto per il colpo di tacco vincente di Momo Bertagnoli, che firma il 2-0 e consolida il vantaggio della Reggiana.


Nella ripresa gli ospiti reagiscono, andando vicini al gol con una potente conclusione di Di Stefano che si stampa sulla traversa dopo la deviazione di Micai. Gli uomini di Calabro continuano a provarci: sugli sviluppi di corner, Zanon prolunga sul secondo palo, con Illanes che in acrobazia manda di poco alto.

Esce dunque dal campo sconfitta la Carrarese, che fallisce il sorpasso all’ottavo posto sul Cesena. Tre punti che fanno invece respirare la Reggiana, che si scolla dall’ultimo posto. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia – 72

Frosinone – 69

Monza – 69

Palermo – 65

Catanzaro – 54

Modena – 51

Juve Stabia – 48

Cesena – 44

Carrarese – 42

Südtirol – 40

Mantova – 40

Sampdoria – 40

Avellino – 40

Padova – 37

Empoli – 36

Entella – 35

Bari – 34

Reggiana – 33

Pescara – 32

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