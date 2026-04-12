Spezia, Stillitano: «Quando sono stato sotto la Curva sono arrivati insulti e sputi»

Dopo la pesante sconfitta subita dallo Spezia nei confronti del Mantova, è intervenuto in conferenza stampa il presidente dei liguri, Charlie Stillitano, non nascondendo tutta la proprio delusione per il tragico momento della sua squadra.

«Sono deluso e arrabbiato, quest’anno sono stati commessi tanti errori – ha dichiarato Stillitano -. L’unico che non ha responsabilità è il patron Roberts che ha versato ben 65 Milioni. In questi ultimi giorni ho visto cose che non mi sono piaciute»





Il presidente bianconero si è poi soffermato sul finale di stagione e sul futuro del club: «Serve un’analisi attenta, ad ora non parlo di Serie C. Abbiamo ancora punti a disposizione e dovremo fare il massimo. Poco fa ho sentito Roberts e mi ha confermato che proseguiremo l’esperienza qui»

E su quali sono i problemi della squadra: «Non metto in mezzo calciatori o tecnici. Ci sono stati episodi arbitrali discutibili ma se non facciamo gol è dura vincere. Stasera io e gli altri dirigenti parleremo con Roberts per cercare una soluzione ai problemi»

Inoltre, Stillitano commenta la reazione dei tifosi a questo periodo negativo: «Siamo ultimi ed è chiaro che non vada tutto bene, c’è delusione per i nostri tifosi che meritano altro. Quando sono stato sotto la Curva sono arrivati insulti e sputi, questo non mi è piaciuto»

Infine, il presidente non ha dubbi: «Dobbiamo lavorare con la speranza che vada tutto per il meglio. Roberts sa che andranno riviste da capo molte cose, ha messo molti soldi e non ha intenzione di scappare. Se siamo qui è perché pensiamo che si possa tornare in A. Ora stiamo vivendo un momento difficile, servirà recuperare energie»