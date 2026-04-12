Serie A: Como avanti 2-1 sull’Inter dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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Chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 il Como, nel match contro l’Inter valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025-26.

Dopo un inizio di gara equilibrato, al 32′ arriva il primo squillo della partita per la formazione di Cesc Fabregas: dall’interno dell’area ci prova Douvikas che viene murato da Dumfries, la sfera viene raccolta da Perrone che calcia sul compagno, infine botta di Valle e ancora l’esterno olandese a salvare Sommer.


I padroni di casa insistono, riuscendo al 36′ a sbloccare l’incontro: velo di Diao che lancia Nico Paz, che prova la conclusione di sinistro parata dall’estremo difensore svizzero, sulla respinta arriva però Valle che trova il tap-in vincente.

Al 45′ il Como trova anche la rete del raddoppio, con un ottimo conclusione di Nico Paz che si insacca nell’angolino basso di sinistra. Nei minuti di recupero i nerazzurri reagiscono, trovando il gol che dimezza lo svantaggio: cross di Barella e zampata di Thuram che trafigge Butez.

Una prima frazione di gioco ricca di emozioni, con il match che resta aperto e si deciderà nella seconda metà di gioco.

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