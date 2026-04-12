Spezia-Mantova 0-2, Modesto: «Tre punti che valgono doppio, ma nulla è ancora deciso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

In seguito alla vittoria per 2-0 contro lo Spezia, ha analizzato il match nella consueta conferenza stampa post partita l’allenatore del Mantova, Francesco Modesto, sottolineando l’importanza di questo fondamentale successo.

«Non era facile preparare questa partita – ha spiegato Modesto -. Lo Spezia merita il giusto rispetto per tutto quello che ha creato e se non lo fai ne esci con le ossa rotte».


Il tecnico ha commentato l’approccio al match da parte della sua squadra: «L’atteggiamento dei miei è stato tosto, su qualsiasi contrasto, duello, nel gioco. Non era scontato ma lo abbiamo fatto. I punti valgono e contro queste squadre valgono doppio».

E su il risultato finale: «È una vittoria che apprezzo, i ragazzi sono stati straordinari ma da quando sono arrivato ho sempre avuto la sensazione che si potesse crescere tanto. Hanno dimostrato di essere prima uomini che calciatori».

Infine, Modesto lancia un messaggio per il finale di stagione e la lotta salvezza: «Ancora nulla è deciso, ci dobbiamo rimboccare le maniche per il nostro obiettivo».

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