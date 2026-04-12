Spezia-Mantova 0-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 220539

Continua il periodo nero dello Spezia, che perde 2-0 contro il Mantova e rimedia la terza sconfitta consecutiva in campionato.

I biancorossi riescono a portare a casa i tre punti mettendo a segno un gol per tempo. Sblocca il risultato al 32′ Bragantini, che sfrutta l’assist di Maggioni e batte Mascardi.


Nella ripresa chiude il match la rete di Buso, che regala un successo fondamentale agli uomini di Modesto. Sprofondano in classifica i bianconeri, che adesso occupano l’ultimo posto con appena 30 punti. Di seguito gli highlights del match:

Altre notizie

PALERMO MANTOVA MODESTO

Spezia-Mantova 0-2, Modesto: «Tre punti che valgono doppio, ma nulla è ancora deciso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
stillitano

Spezia, Stillitano: «Quando sono stato sotto la Curva sono arrivati insulti e sputi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 211306

Serie B: la Carrarese fallisce il sorpasso play-off, la Reggiana vince 2-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 205705

Padova-Empoli 1-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
d'angelo

Spezia-Mantova 0-2, D’Angelo: «Non possiamo dare la colpa alla sfortuna»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
reggiana

Serie B: Reggiana avanti 2-0 sulla Carrarese dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
caserta

Empoli sconfitto a Padova, Caserta: «Se siamo in questa posizione è solo colpa nostra»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
breda

Padova-Empoli 1-0, Breda: «Vittoria fondamentale, la salvezza passa da qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
mantova

Serie B: vittoria esterna per il Mantova, Spezia battuto 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 161438

Serie B, Padova-Empoli 1-0: Bortolussi decide nel finale, biancoscudati in festa. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (49) zaro castagnetti

Cesena in crisi. Zaro: «A Palermo dobbiamo fare qualcosa in più, perché così non basta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo e Venezia, equilibrio sottilissimo. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-12 220539

Spezia-Mantova 0-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Spezia-Mantova 0-2, Modesto: «Tre punti che valgono doppio, ma nulla è ancora deciso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 213950

Serie A: Como avanti 2-1 sull’Inter dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
stillitano

Spezia, Stillitano: «Quando sono stato sotto la Curva sono arrivati insulti e sputi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 211306

Serie B: la Carrarese fallisce il sorpasso play-off, la Reggiana vince 2-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026