Spezia-Mantova 0-2: gli highlights del match
Continua il periodo nero dello Spezia, che perde 2-0 contro il Mantova e rimedia la terza sconfitta consecutiva in campionato.
I biancorossi riescono a portare a casa i tre punti mettendo a segno un gol per tempo. Sblocca il risultato al 32′ Bragantini, che sfrutta l’assist di Maggioni e batte Mascardi.
Nella ripresa chiude il match la rete di Buso, che regala un successo fondamentale agli uomini di Modesto. Sprofondano in classifica i bianconeri, che adesso occupano l’ultimo posto con appena 30 punti. Di seguito gli highlights del match: