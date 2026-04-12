Serie C girone A: l’Inter U23 cade in casa contro l’Arzignano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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Arriva un importante vittoria in chiave play-off per l’Arzignano, che batte 1-0 l’Inter U23 nel match valevole per la 36a giornata del girone A del campionato di Serie C.

Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, terminata sul risultato di 0-0, nella ripresa a trovare la rete del vantaggio è la formazione ospite, grazie al gol al 63′ di Cariolato.


Nel finale nulla da fare per l’Inter U23, che esce dal campo sconfitta. Con questi tre punti l’Arzignano aggancia l’Albinoleffe al decimo posto in classifica e a -1 dai nerazzuri, giocandosi cosi nelle ultime giornate un posto ai play-off. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

L.R. Vicenza – 85

Brescia – 63

Lecco – 63

Trento – 61

Renate – 57

Cittadella – 56

Lumezzane – 52

Alcione Milano – 51

Inter U23 – 48

AlbinoLeffe – 47

Arzignano – 47

Giana Erminio – 46

Ospitaletto – 45

Novara – 44

Pro Vercelli – 43

Dolomiti Bellunesi – 39

Pergolettese – 37

Virtus Verona – 24

Pro Patria – 20

Triestina – 12

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