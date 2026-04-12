Serie C girone C: Potenza show, Sorrento battuto 3-0. La classifica aggiornata
Una vittoria schiacciante quella maturata da Potenza nel match casalingo contro il Sorrento, valevole per la 35a giornata del girone C del campionato di Serie C.
Partono subito forte i padroni di casa, che al 9′ sbloccano il risultato con la rete di Siatounis. Al 55′ arriva anche il gol del raddoppio, firmato D’Auria.
Chiude l’incontro la marcatura al 59′ di Erradi, che sigla metto a segno la rete del definitivo 3-0. Tre punti fondamentali per il Potenza, che continua la corsa verso i play-off. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Benevento – 80
Catania – 68
Casertana – 65
Salernitana – 63
Cosenza – 63
Crotone – 55
Casarano – 53
Monopoli – 52
Audace Cerignola – 52
Potenza – 47
Altamura – 44
Atalanta U23 – 43
Cavese – 37
Sorrento – 37
Picerno – 36
Latina – 36
Giugliano – 35
Foggia – 27
Siracusa – 24
Trapani – 23