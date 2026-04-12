Serie A: l’Inter vince in rimonta in casa del Como. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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Un match ricco di gol ed emozioni quello tra Como e Inter, dove riescono ad avere la meglio i nerazzurri che si impongo sul risultato di 4-3.

Dopo un inizio di gara equilibrato, al 36′  la formazione di Cesc Fabregas sblocca il risultato: velo di Diao che lancia Nico Paz, che prova la conclusione di sinistro parata dall’estremo difensore svizzero, sulla respinta arriva però Valle che trova il tap-in vincente


Al 45′ il Como trova anche la rete del raddoppio, con un ottimo conclusione di Nico Paz che si insacca nell’angolino basso di sinistra. Nei minuti di recupero i nerazzurri reagiscono, trovando il gol che dimezza lo svantaggio: cross di Barella e zampata di Thuram che trafigge Butez.

Nella ripresa la formazione di Chivu prende in mano l’incontro. Al 49′ arriva la rete del pari: lancio di Barella, Kempf sbaglia e permette a Thuram di battere nuovamente Butez, firmando la sua doppietta personale.

Continua ad attaccare l’Inter, che al 59′ trova il sorpasso con l’incornata vincente di Dumfries. Al 72′ l’olandese firma anche la sua doppietta personale, che con una conclusione di sinistro trafigge il portiere avversario. Nel finale serve a poco il rigore trasformata da Da Cunha.

Tre punti importanti per i nerazzurri, che consolidano il primato in classifica portandosi a +9 dal Napoli. Perde invece il quarto posto il Como, che dovrà sperare in un passo falso della Juventus nelle ultime giornate per ottenere un posto in Champions League. Di seguito la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA

1 Inter – 75

2 Napoli – 66

3 Milan – 63

4 Juventus – 60

5 Como – 58

6 Roma – 57

7 Atalanta – 53

8 Bologna – 48

9 Lazio – 44

10 Udinese – 43

11 Sassuolo – 42

12 Torino – 39

13 Genoa – 36

14 Parma – 36

15 Cagliari – 33

16 Fiorentina – 32

17 Cremonese – 27

18 Lecce – 27

19 Verona – 18

20 Pisa- 18

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