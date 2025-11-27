Sottil carica il Modena: «A Cesena voglio fare la partita»

Alla vigilia della delicata sfida contro il Cesena di Michele Mignani, l’allenatore del Modena Andrea Sottil ha presentato la gara in conferenza stampa, evidenziando ambizioni, rispetto per l’avversario e idee chiare sul piano tattico.

Sul valore della sfida e sulle caratteristiche dei romagnoli, Sottil ha spiegato: «Ogni squadra ha la sua identità. Il Cesena ama giocare e l’atteggiamento sarà diverso da quello degli altoatesini. Conosco bene Mignani, è molto preparato e fa giocare le sue squadre. Noi andremo lì per fare la nostra partita, con l’ambizione di giocare uno scontro diretto – perché lo è – e ottenere un risultato prestigioso attraverso una prestazione collettiva».

Riguardo alla possibile coppia d’attacco Gliozzi–Pedro Mendes, il tecnico ha commentato: «I giocatori hanno le loro caratteristiche e io cerco sempre di dare un’identità forte e continuità al nostro gioco. È una soluzione, ma farò tutte le valutazioni per mettere in campo l’undici migliore».

Sulle difficoltà offensive, Sottil non mostra preoccupazione: «Sono numeri oggettivi, motivo di riflessione, ma non sono preoccupato. I ragazzi hanno grande qualità e si impegnano ogni giorno. Sono convinto che in queste partite arriveranno i gol degli attaccanti».

Buone notizie dal punto di vista fisico: «Stiamo bene. Durante la sosta abbiamo fatto un rabbocco al serbatoio sotto tutti i punti di vista. Per me è meglio giocare subito: si tiene alta la concentrazione e il ritmo gara».

Infine, nessun dubbio sul sistema di gioco: «Contro il Südtirol non abbiamo segnato, ma siamo entrati in area tante volte. Quando fai 24 tiri, di cui otto in porta, non è un problema di modulo. Non mi passa neanche per la testa di variare un sistema di gioco che oggi ci ha portato i numeri che sappiamo».