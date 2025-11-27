Empoli, Moruzzi: «Dionisi ha portato idee giuste»

Brando Moruzzi, esterno classe 2004 dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a La Nazione commentando il suo percorso in Serie B, la crescita personale e l’impatto del tecnico Alessio Dionisi. Ecco i punti principali delle sue dichiarazioni.

Moruzzi ha definito il successo di Avellino e il suo primo assist stagionale come un passaggio fondamentale: «Senza dubbio è stata una vittoria importante che ci dà fiducia e continuità. Sono contento per il primo assist e spero sia il primo di tanti altri».

Riguardo al momento di svolta, l’esterno ha ammesso: «La vittoria con il Catanzaro è stata la scintilla? Potrebbe essere così. A volte serve una vittoria anche “sporca” per lasciarsi alle spalle il negativo».

Sul suo ambientamento in azzurro ha aggiunto: «È stato tutto nuovo e bellissimo. Mi sono ambientato bene e sono contento anche della convocazione in Under 21».

Moruzzi ha parlato anche del nuovo ruolo che sta interpretando: «Mi piace. Posso accentrarmi, usare il sinistro e provare a calciare, non solo a crossare».

Buone sensazioni anche sul gruppo: «Più c’è continuità e fiducia, più arrivano i risultati».

Sul lavoro di Dionisi le parole sono state nette: «Il mister è stato bravo a portare le giuste idee e i giusti metodi. I frutti si stanno vedendo».

Guardando alla prossima sfida con il Bari, avverte: «È una squadra forte, non sarà una gara facile».