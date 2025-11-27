Europa League: Bologna in parità all’intervallo contro il Salzburg. I risultati parziali
Europa League, primi tempi: Bologna bloccato, volano Lione e Stoccarda. Bene Betis e Genk
Si è chiusa la prima frazione nelle gare di Europa League, con diversi risultati già significativi in vista della ripresa. Il Bologna regge l’urto del Salzburg e va al riposo sull’1-1, mentre il Lione mette in discesa la sfida contro il Maccabi Tel Aviv con un netto triplo vantaggio.
Lo Stoccarda conferma il suo ottimo momento e archivia un primo tempo solido sul campo dei Go Ahead Eagles, mentre il Genk domina contro il Basilea. Bene anche il Betis, avanti sull’Utrecht. Nottingham e Rangers chiudono la prima frazione in vantaggio, mentre resta bloccata sullo 0-0 la sfida tra Stella Rossa e FCSB.
Di seguito tutti i parziali maturati dopo i primi 45 minuti:
Risultati dei primi tempi – Europa League
Betis – Utrecht 1–0
Bologna – Salzburg 1–1
G.A. Eagles – Stoccarda 0–2
Genk – Basilea 2–0
M. Tel Aviv – Lione 0–3
Nottingham – Malmo FF 2–0
Panathinaikos – Sturm Graz 1–1
Rangers – Braga 1–0
Stella Rossa – FCSB 0–0