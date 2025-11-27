Europa League: Bologna in parità all’intervallo contro il Salzburg. I risultati parziali

Europa League, primi tempi: Bologna bloccato, volano Lione e Stoccarda. Bene Betis e Genk

Si è chiusa la prima frazione nelle gare di Europa League, con diversi risultati già significativi in vista della ripresa. Il Bologna regge l’urto del Salzburg e va al riposo sull’1-1, mentre il Lione mette in discesa la sfida contro il Maccabi Tel Aviv con un netto triplo vantaggio.

Lo Stoccarda conferma il suo ottimo momento e archivia un primo tempo solido sul campo dei Go Ahead Eagles, mentre il Genk domina contro il Basilea. Bene anche il Betis, avanti sull’Utrecht. Nottingham e Rangers chiudono la prima frazione in vantaggio, mentre resta bloccata sullo 0-0 la sfida tra Stella Rossa e FCSB.

Di seguito tutti i parziali maturati dopo i primi 45 minuti:

Risultati dei primi tempi – Europa League

Betis – Utrecht 1–0

Bologna – Salzburg 1–1

G.A. Eagles – Stoccarda 0–2

Genk – Basilea 2–0

M. Tel Aviv – Lione 0–3

Nottingham – Malmo FF 2–0

Panathinaikos – Sturm Graz 1–1

Rangers – Braga 1–0

Stella Rossa – FCSB 0–0