Conference League: Fiorentina sotto di un gol contro l’AEK, bene Shakhtar e Crystal Palace. Avanti Aberdeen e Drita
Termina la prima frazione nelle sfide di Conference League, con diversi verdetti provvisori interessanti. La Fiorentina va al riposo in svantaggio contro l’AEK, mentre lo Shakhtar conferma la propria solidità portandosi avanti sul campo dello Shamrock Rovers.
Buon primo tempo per Aberdeen, Breidablik e Drita, tutte in vantaggio nelle rispettive sfide. Match equilibrati invece quelli di Jagiellonia–KuPS e Rijeka–AEK Larnaca, fermi sullo 0-0. Crystal Palace avanti a Strasburgo grazie a una prima parte di gara molto intensa.
Di seguito i parziali dopo i primi 45 minuti:
Aberdeen – Noah 1–0
Breidablik – Samsunspor 1–1
Drita – Shkendija 1–0
Fiorentina – AEK 0–1
Jagiellonia – KuPS 0–0
Legia – Sparta Praga 0–1
Rijeka – AEK Larnaca 0–0
Shamrock Rovers – Shakhtar 0–1
Strasburgo – Crystal Palace 0–1