Sorrento, UFFICIALE: esonerato Conte, risoluzione consensuale per il DS Amarante

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Arrivano grossi cambiamenti in casa Sorrento. Se ne era parlato negli scorsi giorni, e adesso è arrivata l’ufficialità: Mirko Conte non è più l’allenatore dei campani. Inoltre, è arrivata anche la risoluzione consensuale del contratto del DS dei rossoneri, Alessandro Amarante. A comunicarlo è il club stesso, tramite i propri canali ufficiali.

Questo il comunicato della società:

“Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava il direttore sportivo Alessandro Amarante al club rossonero. La società ringrazia Amarante per il lavoro svolto in questi tre anni ricchi di soddisfazioni (promozione in C nel 2023 e permanenza tra i professionisti nelle ultime due stagioni).

Nel contempo, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. comunica di aver sollevato mister Mirko Conte dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

Sono sollevati dai rispettivi incarichi anche il preparatore dei portieri, Emanuele Maggiani, ed il match analyst, Alex Borriello. A tutti loro va il ringraziamento della società per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi mesi“

 

 

Ultimissime

Sorrento, UFFICIALE: esonerato Conte, risoluzione consensuale per il DS Amarante

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Verre: «Mando un grosso abbraccio ai tifosi del Palermo, mi sono sempre stati vicini»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Sudtirol, contatti con la Juventus per Vallana

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Modena, Adorni: «Contro il Palermo abbiamo capito chi siamo e dove possiamo arrivare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

«Stadi agili, moderni e sostenibili»: la road map dell’Italia verso Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025