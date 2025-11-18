Sorrento, UFFICIALE: esonerato Conte, risoluzione consensuale per il DS Amarante

Arrivano grossi cambiamenti in casa Sorrento. Se ne era parlato negli scorsi giorni, e adesso è arrivata l’ufficialità: Mirko Conte non è più l’allenatore dei campani. Inoltre, è arrivata anche la risoluzione consensuale del contratto del DS dei rossoneri, Alessandro Amarante. A comunicarlo è il club stesso, tramite i propri canali ufficiali.

Questo il comunicato della società:

“Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava il direttore sportivo Alessandro Amarante al club rossonero. La società ringrazia Amarante per il lavoro svolto in questi tre anni ricchi di soddisfazioni (promozione in C nel 2023 e permanenza tra i professionisti nelle ultime due stagioni).

Nel contempo, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. comunica di aver sollevato mister Mirko Conte dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

Sono sollevati dai rispettivi incarichi anche il preparatore dei portieri, Emanuele Maggiani, ed il match analyst, Alex Borriello. A tutti loro va il ringraziamento della società per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi mesi“