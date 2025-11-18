Verre: «Mando un grosso abbraccio ai tifosi del Palermo, mi sono sempre stati vicini»

Dopo la risoluzione del contratto con il Palermo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua fine della sua esperienza in rosanero il centrocampista Valerio Verre, puntualizzando la sua intenzione di non appendere gli scarpini al chiodo.

«Non voglio parlare di tutto ciò che è successo – ha dichiarato il centrocampista -. Però mi sento di mandare un grosso abbraccio a tutti i tifosi rosanero, auguro loro tutto il meglio. Sono stato a Palermo tre volte nel corso della mia carriera e mi sono sempre stati vicini»

E alla domanda su chi vede favorita per il campionato, Verre risponde: «Non conta quanto spendi, ma la fame che metti in campo e quest’anno quella fame la vedo nel Modena che sta andando alla grande. Monza e Palermo sono le grandi favorite, ma non dimentico il Venezia che ha un grande allenatore».

Infine uno sguardo a cosa cerca dalla sua prossima squadra: «Non mi precludo nulla, sono pronto a raccogliere tutte le sfide che mi si presenteranno. Dal 3 gennaio posso firmare con una nuova società, ma se trovo un accordo e posso iniziare ad allenarmi da prima con una nuova squadra anche meglio»