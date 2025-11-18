Sudtirol, contatti con la Juventus per Vallana
Inizia a muoversi in vista di gennaio il calciomercato del Sudtirol. Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Alto Adige, i tirolesi avrebbero avviato i contatti con la Juventus per il centrocampista Edoardo Vallana, protagonista nella scorsa stagione con la primavera biancorossa
Classe 97′, Vallana, dopo esser rimasto a Torino in estate, sta adesso trovando pochissimo spazio tra le fila bianconere. Un ritorno in Alto Adige, da parte del calciatore, potrebbe dunque rappresentare una grande opportunità per la formazione di Fabrizio Castori.