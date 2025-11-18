Sudtirol, contatti con la Juventus per Vallana

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Inizia a muoversi in vista di gennaio il calciomercato del Sudtirol. Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Alto Adige, i tirolesi avrebbero avviato i contatti con la Juventus per il centrocampista Edoardo Vallana, protagonista nella scorsa stagione con la primavera biancorossa

Classe 97′, Vallana, dopo esser rimasto a Torino in estate, sta adesso trovando pochissimo spazio tra le fila bianconere. Un ritorno in Alto Adige, da parte del calciatore, potrebbe dunque rappresentare una grande opportunità per la formazione di Fabrizio Castori.

Ultimissime

Verre: «Mando un grosso abbraccio ai tifosi del Palermo, mi sono sempre stati vicini»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Sudtirol, contatti con la Juventus per Vallana

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Modena, Adorni: «Contro il Palermo abbiamo capito chi siamo e dove possiamo arrivare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

«Stadi agili, moderni e sostenibili»: la road map dell’Italia verso Euro 2032

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Entella–Palermo, biglietti in vendita. Aumentato il livello di sicurezza

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025