Modena, Adorni: «Contro il Palermo abbiamo capito chi siamo e dove possiamo arrivare»

Intervenuto durante la trasmissione Gialli di Sera in onda su TRC, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questo inizio di stagione il difensore del Modena Davide Adorni.

«Le partite contro Palermo e Frosinone ci hanno fatto capire chi siamo e dove possiamo arrivare – ha dichiarato -. Dobbiamo solo continuare così».

Adorni, sul match contro il Frosinone, ha aggiunto: «Ho avuto un’occasione nitida, mi aspettavo l’uscita del portiere e sono stato sorpreso dalla palla, ho sbagliato. Ma abbiamo creato tanto e spesso fatto la scelta giusta»

E sul suo sogno, dichiara: «È giocare in Serie A con la maglia del Modena. Ci credo. Vedo una squadra con grande spirito e ambizione. Anche durante la sosta, ho notato una voglia collettiva di ottenere qualcosa di importante»