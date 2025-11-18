Palermo, messaggio motivazionale su TikTok (VIDEO)

Novembre 18, 2025

Il Palermo ha pubblicato su TikTok un nuovo video motivazionale dedicato alla sfida di sabato contro l’Entella. Nel contenuto, immagini di allenamento e momenti di gruppo si alternano a frasi d’incoraggiamento che richiamano unità, carattere e determinazione. Il club punta così a caricare squadra e tifosi in vista di una partita considerata fondamentale per rilanciare la corsa in campionato.

 

@palermofficial “Tu hai la stoffa per compiere grandi imprese ma devi prendere in mano il timone, tracciare la tua rotta e devi seguirla anche in caso di burrasca” #PalermoFC #footballtiktok #motivation ♬ original sound – Motivation__daily7

 

