Amauri celebra il Palermo (VIDEO)

L’ex attaccante del Palermo Amauri ha dedicato un lungo e sentito messaggio su Instagram per celebrare i 125 anni di storia del club rosanero. Nel post, accompagnato da un’immagine simbolica della sua esperienza in maglia rosa, l’ex bomber ha raccontato cosa significhi far parte della storia del Palermo, tra emozioni, sacrifici e un legame che per lui non si è mai spezzato.

Nel messaggio, Amauri parla di «125 anni di battaglie, sogni, lacrime e orgoglio», ricordando come il cuore della città abbia sempre battuto forte per la squadra. L’ex numero 11 sottolinea il ruolo del popolo rosanero, capace di «non smettere mai di tifare» nonostante momenti difficili, cadute e risalite.

Amauri ha poi affermato di essere «orgoglioso di essere parte di questa storia», ribadendo il legame eterno con Palermo e con i tifosi che non lo hanno mai dimenticato.