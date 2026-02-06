Serie C, Girone C: Cerignola e Altamura vincono, Latina e Cavese pareggiano. La classifica aggiornata
Si sono concluse le gare del Girone C di Serie C con risultati che confermano alcune sorprese e conferme nella classifica del campionato.
L’Audace Cerignola si impone 1-0 sulla Salernitana grazie al gol di Moreso al 21’, conquistando tre punti importanti in un match combattuto. Vittoria anche per il Team Altamura che batte 2-0 il Monopoli: Rosafio sblocca il match al 6’, mentre Curcio firma il raddoppio al 28’ chiudendo i conti già nel primo tempo.
Successo di misura per il Benevento che supera 1-0 il Picerno con la rete di Pierozzi al 12’, mentre termina senza reti la sfida tra Latina e Cavese, con entrambe le squadre incapaci di trovare la via del gol.
Questi risultati confermano l’equilibrio del Girone C, con squadre come Cerignola e Altamura che si confermano protagoniste e altre squadre che faticano a trovare continuità.
La classifica aggiornata
Benevento – 57
Catania – 51
Salernitana – 46
Cosenza – 40
Casertana – 39
Audace Cerignola – 38
Crotone – 37
Monopoli – 37
Altamura – 33
Casarano – 30
Potenza – 29
Sorrento – 27
Latina – 27
Atalanta U23 – 26
Trapani – 25
Cavese – 24
Picerno – 23
Foggia – 22
Siracusa – 21
Giugliano – 18