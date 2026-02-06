Serie C, Girone C: Cerignola e Altamura vincono, Latina e Cavese pareggiano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file6 (46)

Si sono concluse le gare del Girone C di Serie C con risultati che confermano alcune sorprese e conferme nella classifica del campionato.

L’Audace Cerignola si impone 1-0 sulla Salernitana grazie al gol di Moreso al 21’, conquistando tre punti importanti in un match combattuto. Vittoria anche per il Team Altamura che batte 2-0 il Monopoli: Rosafio sblocca il match al 6’, mentre Curcio firma il raddoppio al 28’ chiudendo i conti già nel primo tempo.

Successo di misura per il Benevento che supera 1-0 il Picerno con la rete di Pierozzi al 12’, mentre termina senza reti la sfida tra Latina e Cavese, con entrambe le squadre incapaci di trovare la via del gol.

Questi risultati confermano l’equilibrio del Girone C, con squadre come Cerignola e Altamura che si confermano protagoniste e altre squadre che faticano a trovare continuità.

La classifica aggiornata

Benevento – 57

Catania – 51

Salernitana – 46

Cosenza – 40

Casertana – 39

Audace Cerignola – 38

Crotone – 37

Monopoli – 37

Altamura – 33

Casarano – 30

Potenza – 29

Sorrento – 27

Latina – 27

Atalanta U23 – 26

Trapani – 25

Cavese – 24

Picerno – 23

Foggia – 22

Siracusa – 21

Giugliano – 18

