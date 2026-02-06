Serie A, pari senza reti tra Verona e Pisa. La classifica aggiornata

Si è concluso 0-0 il match di Serie A tra Verona e Pisa, una partita intensa e ricca di occasioni da entrambe le squadre, ma senza riuscire a sbloccare il risultato.

Il Verona ha avuto le occasioni più pericolose, tra cui una splendida punizione di Gift Orban che ha colpito il palo al 33’, e un colpo di testa altrettanto insidioso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tuttavia, la difesa del Pisa e il portiere Montipo hanno resistito con grande attenzione, effettuando diversi interventi decisivi, come la parata su un tiro potente di Henrik Meister nel secondo tempo.

Il Pisa, dal canto suo, ha provato a rispondere con alcune iniziative pericolose, soprattutto con Stefano Moreo, vicino al gol in un paio di occasioni su calcio d’angolo, e con i tentativi dalla distanza di Aebischer e Angori. Nel finale, però, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il guizzo decisivo.

Da segnalare anche alcuni cambi chiave da entrambe le panchine, con l’ingresso di giocatori freschi come Harroui e Mosquera per il Verona, e Marin e Leris per il Pisa, nel tentativo di dare la svolta alla partita. L’arbitro Doveri ha estratto quattro cartellini gialli, con ammonizioni sia per il Pisa che per il Verona, a testimonianza dell’intensità del confronto. Al triplice fischio, dunque, un punto a testa che lascia aperti i giochi per entrambe le squadre nelle prossime giornate di campionato.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter – 55

Milan – 50

Napoli – 46

Juventus – 45

Roma – 43

Como – 41

Atalanta – 36

Lazio – 32

Udinese – 32

Bologna – 30

Sassuolo – 29

Cagliari – 28

Torino – 26

Genoa – 23

Cremonese – 23

Parma – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Pisa – 15

Verona – 15