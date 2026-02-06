Serie B, il Cesena riparte: 2-0 al Pescara nell’anticipo. La classifica aggiornata

Il Cesena torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive battendo 2-0 il Pescara nell’anticipo della 23ª giornata di Serie B al “Manuzzi”. I romagnoli consolidano il quinto posto in classifica grazie a un successo costruito con solidità e determinazione.

A sbloccare il match ci pensa Tommaso Berti al 25’, approfittando di un errore avversario e fulminando il portiere ospite con un destro potente sotto la traversa. Nella ripresa, al 77’, Matteo Francesconi chiude i conti siglando il gol del definitivo 2-0, mettendo in cassaforte tre punti preziosi per la squadra di Michele Mignani.

Buio pesto, invece, per il Pescara, che resta fermo a sei partite senza vittorie e attende con ansia il secondo esordio di Lorenzo Insigne. Con questo successo, il Cesena riprende fiducia e ritmo in campionato, pronto a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 44

Palermo 41

Cesena 37*

Modena 34

Juve Stabia 34

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25

Sampdoria 22

Reggiana 21

Virtus Entella 21

Bari 20

Mantova 20

Spezia 20

Pescara 15*