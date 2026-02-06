Serie B, il Cesena riparte: 2-0 al Pescara nell’anticipo. La classifica aggiornata
Il Cesena torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive battendo 2-0 il Pescara nell’anticipo della 23ª giornata di Serie B al “Manuzzi”. I romagnoli consolidano il quinto posto in classifica grazie a un successo costruito con solidità e determinazione.
A sbloccare il match ci pensa Tommaso Berti al 25’, approfittando di un errore avversario e fulminando il portiere ospite con un destro potente sotto la traversa. Nella ripresa, al 77’, Matteo Francesconi chiude i conti siglando il gol del definitivo 2-0, mettendo in cassaforte tre punti preziosi per la squadra di Michele Mignani.
Buio pesto, invece, per il Pescara, che resta fermo a sei partite senza vittorie e attende con ansia il secondo esordio di Lorenzo Insigne. Con questo successo, il Cesena riprende fiducia e ritmo in campionato, pronto a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.
CLASSIFICA AGGIORNATA
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 37*
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Reggiana 21
Virtus Entella 21
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20
Pescara 15*