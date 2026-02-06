Serie A: primo tempo senza gol tra Verona e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file4 (79)

Si chiude a reti inviolate il primo tempo della sfida di Serie A tra Verona e Pisa, con i padroni di casa più intraprendenti ma fermati da imprecisione e sfortuna. La gara si mantiene su buoni ritmi, pur senza grandi occasioni limpide da entrambe le parti.

Il Verona cresce con il passare dei minuti e va vicino al vantaggio soprattutto al 33’, quando Gift Orban colpisce il palo destro con una splendida punizione dal limite, facendo tremare la difesa toscana. L’attaccante gialloblù si rende pericoloso anche di testa sugli sviluppi di un corner, ma la retroguardia del Pisa riesce a salvarsi.

Gli ospiti rispondono soprattutto su palla inattiva, con Moreo e Angori, senza però impensierire seriamente la difesa veronese. Nel finale di tempo attimi di apprensione per Bernede, rimasto a terra dolorante, ma il centrocampista riesce a proseguire. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro Doveri manda le squadre negli spogliatoi: 0-0 all’intervallo, con il Verona che può recriminare per il legno colpito e il Pisa chiamato a osare di più nella ripresa.

